Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

Москва, 22 июня 2019, 18:23 — REGNUM На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта (Минтранс) РФ.
В министерстве уточнили, что полеты воздушных судов, принадлежащих грузинским авиакомпаниям, на территорию Российской Федерации будут возобновлены тогда, когда грузинская сторона подтвердит их авиационную безопасность и погасит долги за аэронавигационное обслуживание.
Отмечается, что российские авиационные власти, которые готовы к проведению консультаций, уже передали соответствующее сообщение грузинским авиационным властям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня у здания парламента Грузии начались акции протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гавриолов. Работы ассамблеи была сорвана.