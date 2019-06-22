Օт встречи Мнацаканяна с Мамедъяровым может быть только одно ожидание

Ереван, , 18:04 — REGNUM Перед каждой встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана, или тем более глав двух государств, в прессе и экспертных кругах активизируются разговоры о возможных ожиданиях от карабахского переговорного процесса.

Как пишет армянская газета «Грапарак» («Площадь»), это вполне естественно, так как предполагать, что главы внешнеполитических ведомств или первые лица встречаются просто так, чтобы поболтать, выпить чашечку кофе и попрощаться друг с другом до новой встречи, кажется как минимум нелепо․

Между тем, опыт последних двух десятилетий показал, что подобные встречи, как правило, заканчиваются именно так, без каких-либо результатов․

В этом плане, несомненно, не является исключением и вашингтонская встреча Мнацаканяна и Мамедъярова, состоявшаяся 21 июня.

Кстати, то, что особых ожиданий от этой встречи нет, уже упоминали министры иностранных дел и Армении, и Азербайджана. В том же духе высказываются и эксперты двух стран.

В пользу утверждения о том, что и на этот раз не может быть ожиданий относительно возможного прогресса в переговорах, говорит то обстоятельство, что как в документе, лежащем на столе переговоров, так и в публичных заявлениях, ничего не изменилось.

По мнению автора статьи, в «Мадридских принципах», предложенных сопредседателями около десяти лет назад и обсуждаемых до сих пор, кроме некоторых частично технических исправлений, ничего не изменилось. А против этих принципов по разным поводам выступали как Ереван и Степанакерт, так и Баку. Армянская сторона, однако, неоднократно заявляла, что они приемлемы для нее как основа для переговоров, не более того. Между тем Баку категорически отвергает их и в качестве основы.

В этом контексте, газета напоминает крайне примечательный факт о том, что Баку, фактически, отвергает документ, который в Армении многие называют «предательским».

«Однако проблема в том, что отсутствие ожиданий и сложившаяся тупиковая ситуация обусловлены не только содержанием обсуждаемого документа, но и региональными и международными реалиями.

То, что встреча глав МИД проходит в Вашингтоне, нельзя расценивать как активизацию американской стороны в процессе. В этом смысле вполне можно согласиться с утверждением ряда наблюдателей о том, что США не придают большого значения своим шагам в рамках Минской группы ОБСЕ, просто сохраняя возложенную на них роль в институте сопредседательства.

Такое утверждение кажется вполне правдоподобным даже в контексте последней записи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Twitter: «Я жду встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана на этой неделе с целью содействия продолжительному диалогу между ними», — пишет издание.

Факт, что для силовых центров мира карабахский, хотя и крайне сложный конфликт, не входит в число сегодняшних приоритетов. На фоне глубоких противоречий Россия-Запад, Иран-Запад, почему бы и нет, Турция-Запад, сегодня наиболее важны украинский, сирийский и арабо-израильский конфликты.

Что касается карабахского конфликта, то он, как известно, один из немногих, вокруг которого между всеми сторонами-посредниками существует определенный консенсус, в том числе молчаливое согласие пока отложить решение проблемы.

«Хорошо это или плохо? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Возможно, хорошо, так как под давлением ряда обстоятельств страны-сопредседатели пока не позволят, чтобы карабахский конфликт вышел из-под контроля и вновь превратился в арену масштабных военных столкновений. Но кто сказал, что эта проблема, даже в случае энергичных международных усилий, может быть легко решена?

В этом плане можно констатировать, что хотя бы одно положительное ожидание от вашингтонской встречи Мнацаканян-Мамедъяров, тем не менее, может быть, и это то, что им хотя бы удастся дружественно пообщаться, выпить кофе и договориться о следующей встрече. На данный момент это, вероятно, выгодно всем сторонам», — резюмирует газета.