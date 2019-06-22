МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию

Москва, 22 июня 2019, 17:56 — REGNUM Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, комментарий которого обнародован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, желание отказаться от соблюдения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия Вашингтон демонстрирует все активнее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США последовательно обвиняют в якобы несоблюдении основополагающих договоров по контролю над вооружениями именно Российскую Федерацию. Голословные обвинения нужны представителям Вашингтона, чтобы создать повод для разрыва подобных договоров.
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