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МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию

Политика

«США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности»

Москва, 22 июня 2019, 17:56 — REGNUM  Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, комментарий которого обнародован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — отметил дипломат.
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По его словам, желание отказаться от соблюдения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия Вашингтон демонстрирует все активнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США последовательно обвиняют в якобы несоблюдении основополагающих договоров по контролю над вооружениями именно Российскую Федерацию. Голословные обвинения нужны представителям Вашингтона, чтобы создать повод для разрыва подобных договоров.

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МИД России
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