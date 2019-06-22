Не кормите нас шаурмой: на «Прямой линии» не без блогера

Платон Беседин, , 19:24 — REGNUM

«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла. Акценты информационной повестки сместились в сторону Грузии. Но надо сказать ещё вот что.

Самым интересным на «Прямой линии» было то, когда президент, игнорируя проворных, но не слишком сообразительных журналистов, выхватывал из потока сообщений, появляющихся на экране — появляющихся, кстати, вопреки хакерским атакам, — отдельные замечания и реагировал на них. Часто на нелицеприятные замечания. Это добавило вистов президенту. Ну, а с убедительностью у Владимира Владимировича, как всегда, полный порядок.

Остальное же — серьёзная такая часть — подчас напоминало сомнительно отрепетированное шоу. Разгуливали по «идеальным больницам» журналисты и не находили проблем. Гладенькие и сытенькие бодро рапортовали, что «меры приняты». И так далее, и тому подобное. Знаем, проходили. Нам бы каждый день «прямые линии» с президентом устраивать — большую бы часть проблем в стране решили. Но…

И проблема тут не Путина даже, а окружения. На разных уровнях. Многие панически боятся правды. От солидных начальников до рядовых администраторов. Хоть бы лишнего ничего не сказануть. Всё у нас тут, знаете ли, хорошо. Очень хорошо. Прекрасно. Вот только, как в том старом анекдоте, Бобик сдох.

При этом каждый раз устроители стараются показать: мол, всё это проводится для разных слоёв населения, для разных целевых групп. Поэтому мы тут всех слышим, мы тут всем слово даём. Стремление это, на самом деле, зачастую не убедительное.

Одно из его проявлений — присутствие в общении с президентом блогеров. Впрочем, их у нас и на парад на День Победы запускают. Помните эту смешную девочку — блогерку, — которая стояла на трибуне? Самое место.

Ну, а на «Прямой линии» — тут вообще как без блогера? Они, помню, и в прошлом году затесались. Задавали странные вопросы. Об электрокарах, например. Ещё и анонс им дали: сейчас ребята озвучат то, что волнует молодёжь. Ну-ну. Оно, правда, юных беспокоит?

20 же июня этого года, в основном, спрашивали об интернете, о свободе в той или иной форме. И если Дмитрий Пучков делал это умно (но он и не блогер), то сомнительные персонажи, похоже, сами того не понимая, юродствовали. И сказать бы кому — эй, что вообще происходит? Как там у Марвина Гэя? «Жестокостью меня не унять — поговори со мной, чтобы понять, что происходит вокруг…»

Но нет — журналисты лишь с подобострастием называли, сколько у того или иного блогера подписчиков. Смотрите, у этой 15-летней девочки целых восемь миллионов. Ого-го! Она добилась успеха. А у этого бородатого — целых десять миллионов. Ничего себе! И неважно, что изъясняются они так, будто до окончания ПТУ не добрались.

Больше всего, конечно, порадовал бородатый, прорекламировавший на «Прямой линии» шаурму. Кстати, я посмотрел его контент. Ну что тут скажешь? Господа, а почему бы нам не собрать всех участников «Дом-2» или борделя в Орехово-Зуево? Пусть они задают вопросы.

3 StateofIsrael Шаурма

Фокус в том, что присутствие такого рода людей задаёт тренды. Для чего учиться, если можно снимать блоги? У тебя будет восемь миллионов подписчиков. Деньги появятся. Какая там геометрия или астрономия? Просто снимайте блоги. И вы сможете задать «важные вопросы» самому президенту.

Всё логично. Ведь лезет же у нас на телевидение всякая дрянь, выясняющая, домогался их великий актёр или нет. Это всё эффект педагогический. Точнее — антипедагогический. И не стоит удивляться потом, почему у нас самолёты не летают, а канализации не работают. С чего бы? Если все хотят стать блогерами. Какие тут космонавты?

Есть и второй момент. Когда читаешь на экране — «помогите, пожалуйста, дровами». Или слышишь: «В нашем посёлке нет воды, и мы вынуждены ездить за ней — покупать — за 20 километров». Вот расскажите мне, как вообще можно спокойно спать после этого? Проблем-то — великое множество. И люди, доведённые до отчаяния, падают на колени, чтобы задать вопросы. Обращение к президенту для них — последняя надежда. Но тут появляется хайпоносец и вещает своё: «Ёшкин-матрёшкин, а вдруг нам перекроют интернет?». Это, правда, главная проблема в России? Или отсутствие воды в посёлках? Или нищенские пенсии? Или работа санитарок за 10 тысяч рублей? Или, что главное, отсутствие справедливости?

Нет, конечно, в бложиках хайпоносным комфортно и приятно. Они вещают о разборках, моде, девушках, глупостях всяких, но для чего их к президенту пускать? Вы так народ поддержать хотели? Или просто прорекламировать шаурму?

Ешьте её, что ли, сами. Нам бы тут соседке с пенсией в 10 тысяч помочь. Да ребёнка в садик устроить. А кому-то переехать из барака дореволюционной постройки в нормальную квартиру. И не выдворять из России тех, кто сражался за Русский мир на Донбассе. А вы тут нас дрянной шаурмой кормите. Не вкусно, знаете ли. Да и злит. Так что потом — не серчайте.