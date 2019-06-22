Горизбирком Петербурга пытается спасти местные выборы от саботажа

Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия попыталась принять «общегородские меры», чтобы противодействовать массовым нарушениям на муниципальных выборах со стороны избиркомов муниципальных округов (ИКМО), передает корреспондент ИА REGNUM.

На срочное совещание Горизбирком собрался днем 22 июня после того, как его два дня обвиняли в «пассивности» и «саботаже» работы — комиссия медлила с принятием решения по жалобам кандидатов в муниципалы.

Напомним, кандидаты жаловались на то, что ИКМО скрывают назначение выборов, тем самым «воруя» у них ограниченное время на регистрацию, работают всего пару часов в день или не принимют документы.

В результате Горизбирком отреагировал решением на жалобу партии «Справедливая Россия», где говорится о «не всегда простой ситуации в городе». Член ГИК Николай Левшин раскритиковал итоговый текст документа, назвав его сырым, однако ему возразили другие члены комиссии, призвав не подходить к процессу формально.

«Горизбирком пытается принять общегородские меры, чтобы стабилизировать ситуацию», — сказал член Горизбиркома Алексей Березин. «Без принятия такого решения мы фактически осуществим собственное бездействие, которое приведет к массовому нарушению избирательных прав», — добавил он. Заметим, накануне его коллега Ольга Покровская назвала медлительность ГИК «саботажем».

Помимо сокрытия самого факта назначения выборов, когда ИКМО не вносят информацию в ГАС-Выборы, не публикуют данные в интернете, а если и публикуют в местных газетах, не предоставляют обязательный экземпляр в районные библиотеки, вопросы возникли и к графику работы ИКМО. Так, в «Звездном» самовыдвиженцам даже пришлось вызвать полицию, потому что члены ИКМО проработали два часа в сутки и уехали, оставив под дверью кандидатов.

Рекомендации ЦИК о режиме работы ИКМО не исполняют, по некоторым данным, ни одна не установила график с 9:00 до 18:00, и у всех без исключения в воскресенье выходной день.

Изучив доводы «эсеров», Горизбирком решил обязать ИКМО исходить из того, что 20-дневный срок, в течение которого кандидаты могут подать документы, начинается на следующий день после того, как ИКМО предоставило газету с публикацией решения о начале выборов в государственную библиотеку.

Кроме того, в МО будут обязаны принимать документы на регистрацию кандидатов с 9:00 до 18:00 каждый день, включая выходные, а если на 18:00 в здании еще будут желающие подать документы, то им следует предоставить такую возможность режиме «до последнего посетителя».

Комиссиям также напомнили об обязательстве всю информацию и решения, касающиеся выборов, вводить в систему ГАС-Выборы. Полицию же Горизбирком просит обеспечить порядок и безопасность граждан при выдвижении.

Добавим, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, на 22 июня СПбИК сумела на рабочих группах обсудить ситуацию лишь в пяти муниципалитетах: «Сампсониевское», «Сосновское», «Гагаринское», «Звездное» и №15. Кандидаты же жалуются на десятки МО, включая «Чкаловское», «Сергиевское», «Пулковский меридиан» и другие.

Выборы муниципальных депутатов в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года.

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