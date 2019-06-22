Кадыров заявил, что встревожен происходящим в Грузии

Грозный, , 16:07 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он с тревогой следит за событиями в Грузии, с народом которой Россия, по его словам, связана узами многовековой дружбы и единства. Об этом Кадыров написал сегодня, 22 июня, в своём канале в мессенджере Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси радикальные элементы атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. Работы ассамблеи была сорвана.

После этого в Тбилиси начались беспорядки — радикальные элементы ворвались в здание парламента и потребовали отставки правительства Грузии. Правоохранительные органы разогнали протестующих, но 21 июня они вновь собрались в центре Тбилиси. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел и проведения досрочных парламентских выборов.

Президент России Владимир Путин после этих событий подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Согласно этому указу с 8 июля прекращается авиационное сообщение с Грузией. Туропрераторам рекомендовано не продавать туры в Грузию. Также все граждане России будут вывезены из Грузии.

«С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России по неофициальным данным почти один миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», — написал Кадыров.

Он напомнил, что у народов Грузии и Северного Кавказа огромное количество причин жить в мире и согласии и совершенно нет причин смотреть друг на друга с ненавистью. Однако в Тбилиси в последние годы появилось большое количество политиков, взращенных на Западе, которые, по словам Кадырова, «главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народами Грузии и России».