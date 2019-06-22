Граждане Украины не должны привыкнуть к «состоянию войны» — Зеленский

Киев, , 15:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинская власть должна сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений граждан страны. Соответствующее заявление президента Украины опубликовано на его официальном сайте.

«Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины», — сказано в заявлении Зеленского.

Он подчеркнул, что граждане Украины должны помнить те страшные годы и подвиг тех, кто защитил стран.

Зеленский отметил, что война приносит только кровь, горе и страдания. Власти Украины должны сделать всё, чтобы у следующих поколений граждан война не стала привычным явлением жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине был совершен государственный переворот, в результате которого к власти пришли бандеровцы и их приспешники. Именно они развязали войну в Донбассе. Более того, на протяжении всех последующих лет именно украинская власть упорно убеждала украинских граждан в том, что их страна якобы «воюет» с Россией.