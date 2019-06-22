Медведев оценил комментарии Зурабишвили: «крайне непрофессионально»

Минск, , 14:26 — REGNUM Руководство Грузии ответственно за дестабилизацию ситуации в постсоветской республике и выглядит недостойно, пытаясь переложить ответственность за внутренний кризис на Россию. Об этом 21 июня в Минске заявил журналистам глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Совмина Белоруссии Сергеем Румасом глава российского правительства рассказал о ходе переговоров по российско-белорусской интеграции в формате Союзного государства. Он также ответил на вопрос о причинах антироссийской риторики президента Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшей на открытие II Европейских игр, встретившейся с Александром Лукашенко и спешно покинувшей Минск.

«Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны, — сказал Медведев, оценивая русофобские выпады Зурабишвили. — Может быть, она ещё не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию. В Грузии происходят известные политические события, связанные с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и силами, которые сейчас находятся у власти. Попытки свалить это всё на Россию выглядят просто как передёргивание реальной ситуации. Это всё было использовано, и об этом сегодня говорили практически все комментаторы нашей страны, для того чтобы столкнуть две эти силы, использовать это как инструмент в давлении на парламент, а по возможности вообще взорвать нынешнюю политическую систему, которая в Грузии сложилась. Поэтому всё это сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу включились в этот процесс».

Председатель правительства РФ опечалился заявлениями президента Грузии. При этом Медведев выразил надежду на то, что «грузинский народ всё-таки во всём этом разберётся».

«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, сложные политические отношения в силу известных причин, у нас, в общем, довольно приличные человеческие контакты. Большое количество граждан нашей страны отдыхает в Грузии. Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди туда просто не поедут, и мы дадим такие рекомендации. И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии». — цитирует Медведева пресс-служба правительства РФ.

Отметим, что вскоре такие рекомендации были даны: президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Он распорядился эвакуировать из Грузии всех находящихся там российских граждан и приостановить пассажирское сообщение с постсоветской республикой.

Напомним, массовые беспорядки в Тбилиси вспыхнули 20 июня с подачи грузинских националистов, которых оскорбило председательство депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова (КПРФ) на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Инициаторами и организаторами ажиотажа вокруг председательства российского депутата выступили лидеры партии «Европейская Грузия», бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, которых поддержали депутаты от «Национального движения».

В итоге российских делегатов не только оскорбили словесно, но и облили водой, порвали документы сессии, заняли трибуны и места спикера и не позволили продолжить заседание. Позже в Тбилиси начались акции протеста, сопровождавшиеся нападениями на полицию и её ответными действиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 21 июня состоялась церемония открытия II Европейских игр, на которую были приглашены главы государств и правительств со всего мира. Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели переговоры с Александром Лукашенко. также состоялись переговоры председателя правительства РФ с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Молдавии Игорем Додоном.