Армен Гаспарян: «либералы провалили сбор подписей еще до начала кампании»

Москва, , 14:22 — REGNUM В эфире телеканала «Дождь» журналист Михаил Фишман заявил о том, что оппозиционные кандидаты фактически одновременно пожаловались на якобы фальшивых сборщиков подписей на выборах в Мосгордуму. По мнению писателя Армена Гаспаряна, либералы провалили сбор подписей еще до начала предвыборной кампании.

Традиционно «пострадавшими» выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие. Так, Яшин сообщил, что ему «по счастливой случайности» удалось встретить на улице женщину, якобы собиравшую за него фальшивые подписи. Гудков нашел «лжеволонтера», а остальные рассказали о сборщиках подписей, которые «приходили» к ним в квартиры от их имени.

По словам оппозиционных кандидатов, «лжеволонтеры» дискредитируют их предвыборную кампанию, и намекают, что за ними стоит кто-то из оппонентов.

Впрочем, по мнению Армена Гаспаряна, либералы сами не хотят честной кампании. Они из года в год говорят о том, что «мы всем покажем», а как только дело доходит до сбора подписей, начинается балаган — «ой, это какие-то подставные люди, это козни властей».

В связи с этим Гаспарян предположил, что в данной ситуации виноваты не власти, а сама оппозиция, у которой нет реальной поддержки населения. Эксперт также подчеркнул, что перед выборами о якобы нарушениях говорят одни и те же личности — Яшин, Гудков и Соболь, которые работают по отработанной схеме.

При этом Гаспарян отметил, что этим людям удалось убедить западных спонсоров в необходимости огромных вложений в их избирательные кампании. Однако реальность оказалась такова, что у оппозиции нет поддержки, а нужно отчитываться за проделанную работу и потраченные деньги. Поэтому либералам гораздо проще выставить себя «жертвой режима», нежели заниматься делами.

Радиоведущий подчеркнул, что не видел фальшивых сборщиков в Москве, хотя, судя по комментариям либералов в Интернете, они заходили чуть ли не в каждый подъезд. Гаспарян пошутил, что сборщики, видимо, находятся в каких-то «подпольных местах, куда он не доехал».