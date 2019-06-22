Пушков посмеялся над недовольством Грузии указом Путина

Москва, , 13:59 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) посоветовал властям Грузии высказать свои претензии в связи с остановкой туристического потока из России своим собственным гражданам, которые устроили бесчинства в столице. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 22 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии радикальные элементы прозападной оппозиции сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия, которая должна была пройти в Тбилиси, и атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую на эту ассамблею.

Затем в Тбилиси начались акции протеста, которые очень быстро выдвинули политические требования отставки действующего правительства Грузии во главе с Мамукой Бахтадзе.

После этого президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». В этом указе сказано, что с 8 июля приостанавливается авиасообщение с Грузией, а все граждане России должны быть вывезены с грузинской территории. Фактически это означает закрытие туристического потока из России в Грузию.

После указа Путина граждане Грузии, занятые в туристическом секторе, посетовали, что с остановкой туристического потока экономические показатели отрасли резко просядут.

«В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России. Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию. Кстати, что там с грузинскими винами на российском рынке?» — написал Пушков.

Напомним, что грузинские вина так и не смогли вернуться на российский рынок в том объеме, в котором они присутствовали до 2006 года