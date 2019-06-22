Губернаторам следует работать в тесном контакте с гражданами — Путин

Москва, , 12:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что для наиболее эффективной работы губернаторам регионов следует быть в тесном контакте с гражданами. Об этом глава государства заявил в интервью телепередаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям. У нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня прошла очередная специальная передача «Прямая линия с Владимиром Путиным». Были собраны более 1,8 млн вопросов от граждан России к президенту. Все эти вопросы систематизируются и обычно президент передает губернаторам наиболее актуальные и острые вопросы из их регионов.