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Губернаторам следует работать в тесном контакте с гражданами — Путин

Политика

Это должно повышать эффективность

Москва, 22 июня 2019, 12:52 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что для наиболее эффективной работы губернаторам регионов следует быть в тесном контакте с гражданами. Об этом глава государства заявил в интервью телепередаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям. У нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня прошла очередная специальная передача «Прямая линия с Владимиром Путиным». Были собраны более 1,8 млн вопросов от граждан России к президенту. Все эти вопросы систематизируются и обычно президент передает губернаторам наиболее актуальные и острые вопросы из их регионов.

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