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Премьер-министров в Британии делает «партийная тусовка» — Путин

Политика

Но Россия готова работать с любым британским правительством

Москва, 22 июня 2019, 12:26 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что в Великобритании премьер-министр приходит к власти благодаря «партийной тусовке», и это выглядит довольно странным. Об этом российский лидер заявил в интервью телепрограмме «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Путин напомнил, что Запад очень часто «тычет пальцем» по поводу демократических процессов в России, а также избирательного права в нашей стране. Однако в Великобритании есть формальный глава государства — королева, а все реальные властные полномочия находятся у премьер-министра.

«Один уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью «партийной тусовки», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ему такая система кажется странной.

При этом он заявил, что несмотря на такие странности, Россия будет работать с любым правительством Великобритании, которое захочет работать с Москвой.

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Внешняя политика России
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