Тбилиси и политический театр «Абсурд»

Станислав Тарасов, , 09:28 — REGNUM

То, что в Грузии готовят и она сама готовится к политическим потрясениям внимательные эксперты зафиксировали еще тогда, когда президент Саломе Зурабишвили в феврале во время визита в Баку подняла вопрос о необходимости завершения делимитации/демаркации грузинско-азербайджанской границы. На передний план выдвинулась проблема принадлежности храмового комплекса Давид Гареджи («Кешикчи» в азербайджанской версии), часть комплексов которого находится на территории, контролируемой Баку.

Вначале многие восприняли эту новость как некую «кавказскую экзотику». Но лишь до момента, пока не стало видно, что на этой почве в Грузии стали подогреваться настроения, грозящие в перейти в грузино-азербайджанское противостояние как на политическом фронте, так и военном. Лично Зурабишвили проявляла активность на этом направлении. «Как президент Грузии, я считаю, что это одна из наших главных обязанностей, дать этой стране ее постоянные границы, без чего у нас не будет до конца укорененной территории и не будет укрепленной до конца независимости, — говорила она. — Для меня это один из наиболее важных вопросов». Это дало основания оппозиции обвинять ее в стремлении «подорвать грузино — азербайджанское стратегическое партнерство», тогда как другие силы заявляли, что «эту проблему Тбилиси придется решать в куда более жесткой обстановке».

Свою лепту в ход событий внес и грузинский патриарх Илия II, который, с одной стороны, призвал власти Грузии и Азербайджана «таким образом решить вопрос о не согласованных до сих пор границах, чтобы удалось сохранить дружеские отношения между странами», с другой же, указал, что «создания серьезных проблем между Азербайджаном и Грузией желает другая сила, которая для достижения своей цели, к сожалению, находит опору как в одной, так и в другой стране». Согласно предложенной логике, президент Зурабишвили, отрабатывающая «проект Давид Гареджи», работает в интересах так называемой «третьей силы». Однако какой именно? Это не было обозначено.

Момент хорошо зафиксировали немецкие эксперты. Один из них, руководитель представительства немецкого фонда имени Генриха Бёлля в Грузии Штефан Майстер, предупреждал, что в будущем некоторые части грузинской политической элиты, в частности, сторонники Михаила Саакашвили, могут накануне предстоящих в следующем году парламентских выборах в Грузии, использовать христианскую проблематику в качестве дополнительного инструментария для серьезного воздействия на внутриполитический дискурс в стране с целью борьбы с правящей партией «Грузинская мечта». Проблема была только в том, в какую сторону — Азербайджана или России — развернут зонтик отвлекающего маневра.

Баку с помощью тонкой и оперативно выстроенной дипломатии удалось на данный момент нейтрализовать для себя проблему. Но когда западные и многие грузинское информационные порталы стали заполняться сообщениями и комментариями о том, что в качестве «третьей силы» может выступать лишь Москва, якобы «заинтересованная в осложнении отношений между Тбилиси и Баку», стало ясно, что ситуация меняется принципиальным образом. Эксперты обратили внимание на призыв Зурабишвили к Западу «поднимать грузинскую тему на встречах с Россией». Она заявила, что «Тбилиси, идущему по естественному пути интеграции с Европой, подвергается сильному давлению Москвы» и обозначила фактор «пятой российской колоны в Грузии», которая, понятно, будет действовать против власти.

Затем в Тбилиси оказался директор Центра Байдена Майкл Карпентер, который в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву обозначил следующие позиции. Первое. Россия ведет против Грузии, «единственного демократического оплота в регионе, гибридную войну». Второе. Грузия «за последние два-три года пропала с политических радаров Вашингтона» и нужно сделать все, чтобы о ней вспомнили на Западе. Третье. Сейчас «Грузия двигается не в лучшем направлении и грузинское правительство надо двигать в сторону евро-атлантической интеграции», уничтожая «потенциал перехода к авторитарному правлению».

Итак, политическая почва в Грузии была достаточно «унавожена» и задача определенных сил состояла в том, чтобы вывести ее в эпицентр повышенного политического внимания. Но мало кто предполагал, что в связи с началом работы в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия и появления протестных выступлений начнется первый акт грузинского театра «Абсурд». Зурабишвили заявила, что «Россия виновата в организации протестов в Тбилиси» и «управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия». В свою очередь Саакашвили заявил, что демонстранты в Тбилиси выступают против «режима Иванишвили, с помощью, которого Россия управляет Грузией».

То есть, выходит, что"российская «пятая колона» в Грузии выступает против «российского представителя Иванишвили и назначенного им правительства». Сама Зурабишвили считает, что Саакашвили, призывая грузин к протестному движению, «действует в интересах России». В то же время российский депутат Сергей Гаврилов, по воле случая оказавшийся в центре скандала в Тбилиси, считает, что «в Грузии происходит очевидная попытка радикальными экстремистскими силами осуществить государственный переворот». Мы не исключаем, что, возможно, такая попытка имеет место быть, но она сорвана прежде всего отсутствием в Грузии единого в политическом отношении оппозиционного движения и фактора реального раскола в обществе.

Что дальше? Скорее всего события станут развиваться по банальному сценарию: какие-то отставки во властных структурах Грузии, что может на время снизить эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Маловероятно и то, что будет укрепляться «основанная на ненависти к Москве стратегическая любовь» между Тбилиси Баку и Ереваном. Свои ходы делает Москва — президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.

Глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии. Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа, комментируя протесты в Тбилиси, считает, что «нет больше Грузии, злой дух победил… нацисты празднуют». Жаль Грузию и грузин, которые продолжают бегать по своему историческому «меловому кругу».