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Трамп грозит Ирану страшными разрушениями в случае войны

Политика

Но утверждает, что войны не хочет

Трамп грозит Ирану страшными разрушениями в случае войны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп

Вашингтон, 22 июня 2019, 09:25 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Исламской республикой Иран последняя столкнется с «невиданными прежде разрушениями». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

По словам Трампа, война с Ираном будет страшной, прежде всего для самого Ирана, так как разрушения будут колоссальными. При этом американский президент подчеркнул, что совершенно не хочет подобного развития событий.

«Но я не стремлюсь к этому», — подчеркнул президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оманском заливе недалеко от берегов Ирана были подорваны два танкера, перевозившие нефтепродукты. Власти США обвинили Иран в подрыве танкеров, но Тегеран категорически отвергает эти обвинения.

Затем иранский Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотный летательный аппарат на входе в Персидский залив, который нарушил воздушное пространство Ирана.

Американские СМИ сообщили, что президент Трамп уже даже отдал приказ о нанесении удара по Ирану, но в последний момент отменил его.

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Противостояние Ирана и США
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