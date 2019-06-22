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УПЧ ООН договорилось с Мадуро о постоянных представителях в Венесуэле

Политика

Верховный комиссар ООН по правам человека завершила визит в Венесуэлу

Каракас, 22 июня 2019, 05:43 — REGNUM  Управление ООН по правам человека договорилось с властями Венесуэлы о постоянном присутствии в стране представителей международной организации. Об этом сообщила на пресс-конференции в Каракасе верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Мы договорились о том, что здесь останется небольшая группа из двух специалистов управления ООН по правам человека. Они будут оказывать техническое содействие и продолжать следить за ситуацией с соблюдением прав человека», — сказала она.

По словам Бачелет, стороны договорились о том, что представители ООН в Венесуэле будут иметь беспрепятственный доступ к центрам содержания задержанных лиц.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал визит Мишель Бачелет в Каракас «успешным для Венесуэлы и всей системы международного права». Состоявшиеся переговоры позволили продвинуться вперёд в вопросах обеспечения прав человека, отметил он.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека прибыла в Венесуэлу с 19 июня. В течение двух дней она провела встречи с президентом страны Николасом Мадуро, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, членами парламента и Конституционной ассамблеи, руководством Генеральной прокуратуры и Верховного суда, а также с представителями неправительственных организаций.

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Политический кризис в Венесуэле
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