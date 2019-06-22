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Экс-посол США в РФ обвинил Трампа в подрыве доверия к власти

Политика

Американский народ не может сплотиться вокруг своего лидера, считает Макфол

Вашингтон, 22 июня 2019, 05:46 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подорвал доверие американских граждан к верховной власти Соединенных Штатов, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter.

«В ситуации кризиса, такой как нынешняя обстановка вокруг Ирана, мы должны верить нашему главнокомандующему. Небрежность Трампа к фактам очень мешает многим американцам сплотиться вокруг него», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии намерений начинать войну с Ираном. По его словам, США не ищут повода для вторжения в Иран, однако готовы нанести сокрушительный удар по Исламской Республике, если такой повод появится.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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