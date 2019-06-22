Президент Филиппин может посетить Россию в октябре

Манила, , 05:45 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте может приехать в Россию с официальным визитом в октябре 2019 года, заявил гендиректор Совета национальной безопасности Филиппин Хермогенес Эсперон.

По его словам, у Дутерте есть много тем для обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Поэтому визит сюда президента Дутерте в октябре будет чем-то очень хорошим, потому что, насколько я знаю, президенту Дутерте очень нравится президент Путин», — цитирует Эсперона РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время конкретных решений по поводу визита еще не принято.

Напомним, ранее Дутерте приезжал в Россию с официальным визитом в мае 2017 года. Тогда он встречался с президентом России Владимиром Путиным, их встреча длилась час.