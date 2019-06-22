Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол. Комментарий главы государства распространила 21 июня пресс-служба Белого дома.

«Я никогда в жизни не встречал этого человека», — заявил президент США.

Трамп отметил, что обвинения в его адрес со стороны Кэролл обусловлены желанием журналистки продать свою новую книгу, однако, по его мнению, продаваться она должна «в отделе художественной литературы».

Глава Белого дома также призвал всех, кому известно о возможном взаимодействии журналистки с Демократической партией США, «сообщить об этом как можно скорее».

«Мир должен знать, что на самом деле происходит», — заявил Трамп, подчеркнув, что подобные «ложные обвинения» умаляют серьёзность реальных преступлений на сексуальной почве.

Напомним, ранее журналистка издания Elle Джин Кэррол заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Дональда Трампа 25 лет назад.

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