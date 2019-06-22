Суббота, 22 Июня 2019 года
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Мексика завершила развертывание Национальной гвардии на границе

Политика

Отдельные части были отправлены в районы для борьбы с контрабандистами

Мехико, 22 июня 2019, 02:53 — REGNUM  Мексика завершила развертывание шеститысячной группировки Национальной гвардии на южной границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление мексиканского правительства.

Источник агентства также сообщил, что крупных частей Национальной гвардии Мексики в районе границы не наблюдается. Это обусловлено большой протяженностью южной границы, составляющей около одной тысячи километров, что вынуждает мексиканских нацгвардейцев рассредоточиться. Также отдельные части нацгвардии были отправлены в ряд районов, чтобы отлавливать контрабандистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика отправила к южной границе около шести тысяч служащих Национальной гвардии для сдерживания потоков нелегальных мигрантов. Это является одним из условий соглашения между Мексикой и США по борьбе с мигрантами.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика демонстрирует жесткую миграционную политику по требованию США

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