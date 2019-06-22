Мексика завершила развертывание Национальной гвардии на границе

Мехико, , 02:53 — REGNUM Мексика завершила развертывание шеститысячной группировки Национальной гвардии на южной границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление мексиканского правительства.

Источник агентства также сообщил, что крупных частей Национальной гвардии Мексики в районе границы не наблюдается. Это обусловлено большой протяженностью южной границы, составляющей около одной тысячи километров, что вынуждает мексиканских нацгвардейцев рассредоточиться. Также отдельные части нацгвардии были отправлены в ряд районов, чтобы отлавливать контрабандистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика отправила к южной границе около шести тысяч служащих Национальной гвардии для сдерживания потоков нелегальных мигрантов. Это является одним из условий соглашения между Мексикой и США по борьбе с мигрантами.

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