США готовятся к эвакуации гражданского персонала с базы в Ираке

Багдад, , 01:55 — REGNUM Вооруженные силы США готовятся к эвакуации нескольких сотен сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global с военной базы в Ираке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди иракских военных.

Сообщается, что около 400 работников вышеупомянутых компаний уже готовы покинуть военную базу Балад, которая находится в 80 километрах от столицы Ирака Багдада. Причиной эвакуации называется «потенциальная угроза безопасности». По словам источников, отъезд работников будет скорым. Характер угроз, которым могут подвергнуться гражданские специалисты, источник назвать отказался. Подчеркивается, что на военной базе останется лишь ограниченное число сотрудников Lockheed Martin, которые необходимы для обслуживания самолетов F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американская военная база Таджи, находящаяся в 30 километрах к северу от Багдада, подверглась минометному обстрелу. На территорию базы упало две мины, ещё одна — за ее пределами. К настоящему времени ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.

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