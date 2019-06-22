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Трамп продлил на год режим санкций США против КНДР

Политика

Политика Пхеньяна прожолжает представлять угрозу для национальной безопасности США, сочли в Белом доме

Вашингтон, 22 июня 2019, 00:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима односторонних санкции против Северной Кореи. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идёт об ограничительных мерах Вашингтона в отношении Пхеньяна, введённых целым рядом президентских указов в период с 2008 по 2017 годы.

В распространённом заявлении Дональда Трампа отмечается, что действия и политика властей КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов. В связи с этим принято решение о продлении режима санкций ещё на один год.

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США и КНДР
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