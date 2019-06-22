США созывают заседание Совбеза ООН по Ирану

Нью-Йорк, США, , 00:44 — REGNUM Соединенные Штаты запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану 24 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо постпреда США при ООН.

«Мы намерены проинформировать совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставить дополнительную информацию по расследованию инцидентов с танкерами», — говорится в письме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран сбил американский беспилотник, проводивший разведку над нейтральными водами. Как потом сообщил президент США Дональд Трамп, американские военные планировали нанести ответный удар по иранским объектам, однако Трамп лично отменил ответную атаку.

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