США внесли в черный список пять китайских IT-компаний

Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Министерство торговли США внесло в санкционный список пять китайских организаций, работающих в сфере информационных технологий, передаёт агентство Bloomberg.

Речь идёт о компаниях Higon, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, а тажке Цзяннаньском университете компьютерных технологий.

Отмечается, что данные организации являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Ограничительные меры предусматривают запрет на поставки этим организациям американских товаров и услуг.

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