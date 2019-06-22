Суббота, 22 Июня 2019 года
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США внесли в черный список пять китайских IT-компаний

Политика

Санкции предусматривают запрет на поставки китайским компаниям американских товаров и услуг

Вашингтон, 22 июня 2019, 00:24 — REGNUM  Министерство торговли США внесло в санкционный список пять китайских организаций, работающих в сфере информационных технологий, передаёт агентство Bloomberg.

Речь идёт о компаниях Higon, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, а тажке Цзяннаньском университете компьютерных технологий.

Отмечается, что данные организации являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Ограничительные меры предусматривают запрет на поставки этим организациям американских товаров и услуг.

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Торговая война между Китаем и США
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