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Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

Политика

Полиция не стала задерживать бывшего главу британского МИДа

Лондон, 21 июня 2019, 23:57 — REGNUM  Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.

По сообщению полиции, ночью соседи услышали в доме Джонсона в Южном Лондоне женские крики и решили, что происходит что-то неладное.

«Звонившие беспокоились о благополучии соседки. Полиция приехала и поговорила со всеми обитателями адреса, которые были в целости и сохранности», — заявили полицейские после проверки.

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