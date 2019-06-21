Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

Лондон, , 23:57 — REGNUM Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.

По сообщению полиции, ночью соседи услышали в доме Джонсона в Южном Лондоне женские крики и решили, что происходит что-то неладное.

«Звонившие беспокоились о благополучии соседки. Полиция приехала и поговорила со всеми обитателями адреса, которые были в целости и сохранности», — заявили полицейские после проверки.

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