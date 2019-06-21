Власти Грузии обсудят и дадут ответ на указ президента Путина

Тбилиси, , 23:17 — REGNUM Правительство Грузии обсудит предпринятые руководством России шаги и после обсуждения даст им оценку и примет ответные меры. Об этом сегодня, 21 июня, в эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии заявил лидер парламентского большинства и будущий председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Так он прокомментировал решение России о временной приостановке авиасообщения с Грузией. Отвечая на обвинения оппозиции в том, что нынешняя власть в угоду России предоставила кресло председателя парламента российскому депутату Сергею Гаврилову как председателю Межпарламентской ассамблеи православия, Талаквадзе заявил, что провокацию для Грузии якобы устроил именно Гаврилов, самовольно заняв место председателя парламента Грузии. Он пояснил, что ранее была достигнута договоренность о том, что заседание МАП в Тбилиси будет вести представитель Греции, генсек ассамблеи, и для него был специально выделен стул. Гаврилов же, по словам Талаквадзе, нарушил этот уговор и в духе государства, которое представляет, подстроил провокацию.

«Это сделал представитель правительства России, которое оккупировало наши территории и до сих пор продолжает нарушать права человека и все международные соглашения. Неудивительно, что Гаврилов воспользовался таким шансом», — заявил Талаквадзе.

На вопрос журналиста, можно ли было избежать недоразумения, избрав для заседания МАП другое место и другое здание, будущий председатель парламента ответил, что можно было, и подчеркнул, что правительство Грузии осознало свою ответственность и уже доказало это отставкой спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

Талаквадзе давал комментарии на фоне продолжающейся в Тбилиси акции протеста. Ее участниками в основном являются молодые люди, юноши и девушки, которые заявляют, что они не поддерживают ни одну партию. На вопросы о том, против чего они выступают, заявляют, что они против «российской оккупации», за восстановление территориальной целостности страны и независимость Грузии. Некоторые митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, отдавшего приказ о разгоне митинга оппозиции днем раньше. Звучит на митинге и требование немедленного освобождения всех арестованных во время беспорядков демонстрантов. По информации МВД Грузии, в результате столкновений с полицией в ночь на 21 июня в Тбилиси было задержано более 300 человек. Митинг у здания парламента проходит мирно, без попыток штурма здания парламента. Время от времени демонстранты выступают с призывами к отставке всего правительства Грузии.

Лидеры оппозиционных партий неоднократно предпринимали попытки присоединиться к митингующим и выступить на акции с заявлениями, но участники митинга встречали их криками протеста и свистом и вынуждали покинуть территорию. На вопрос, сколько они собираются митинговать, участники акции отвечают однозначно: до конца, пока не уйдет это правительство.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стало проведение сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гаврилов. На акции у парламента Грузии 20 июня ситуация резко обострилась после того, как по призыву лидеров оппозиции толпа мужчин направилась на штурм здания парламента и сумела прорваться во внутренний двор. Несмотря на предупреждения, попыток захвата парламента митингующие не прекращали. Поэтому в ночь на 21 июня было принято решение о разгоне митинга. В результате действий полиции и отпора участников акции пострадало более 200 человек. Беспорядки в столице Грузии продолжались всю ночь и после разгона митинга.