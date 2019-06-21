Против экс-генпрокурора Узбекистана возбуждено уголовное дело

Ташкент, , 23:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкт Мирзиёев заявил, выступая на пленарном заседании Сената республики, что против освобожденного накануне с должности генпрокурора Отабека Мурадова возбуждено уголовное дело, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам президента, Мурадов является взяточником, он взимал огромные суммы за назначения на различные должности в системе прокуратуры и с предпринимателей.

«Коррупция является главной проблемой для страны. В первую очередь она влияет на инвестиционный климат, на иностранных инвесторов, которые опасаясь коррупционеров, не приходят в республику», сказал президент.

Он выразил надежду, что вновь назначенный глава надзорного ведомства наведет в системе порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нигматилла Юлдашев назначен новым генеральным прокурором республики.