Минобороны: В Сирии террористами обстреляны 12 населенных пунктов

Дамаск, 21 июня 2019, 22:30 — REGNUM За истекшие сутки действующие в зоне деэскалации «Идлиб» боевики устроили обстрелы 12 сирийских населённых пунктов, сообщил 21 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Были обстреляны десять поселений в провинции Латакия, одно в провинции Хама и один населённый пункт в провинции Идлиб.
Начальник российского Центра подчеркнул, что командирам незаконных вооруженных формирований регулярно предлагается прекратить провокации и подключиться к мирному урегулированию.
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