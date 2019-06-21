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Минобороны: В Сирии террористами обстреляны 12 населенных пунктов

Политика

Провинции Латакия, Хама и Идлиб почти ежедневно обстреливаются джихадистами

Минобороны: В Сирии террористами обстреляны 12 населенных пунктов
Иллюстрация: Mil.ru
Сирия

Дамаск, 21 июня 2019, 22:30 — REGNUM  За истекшие сутки действующие в зоне деэскалации «Идлиб» боевики устроили обстрелы 12 сирийских населённых пунктов, сообщил 21 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Были обстреляны десять поселений в провинции Латакия, одно в провинции Хама и один населённый пункт в провинции Идлиб.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Кантара, Мамухия, Айн-эль-Ханзир, Кара-Джагез, Икко, Айн-эль-Ашра, Хамрат, Сафсафа, Кинсибба, Раша провинции Латакия, Хамамият провинции Хама и Тель-Хатри провинции Идлиб», — сказал Алексей Бакин.

Начальник российского Центра подчеркнул, что командирам незаконных вооруженных формирований регулярно предлагается прекратить провокации и подключиться к мирному урегулированию.

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Война в Сирии
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