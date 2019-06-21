Авиакомпания S7 прекращает продажу авиабилетов в Грузию

Москва, , 22:28 — REGNUM Российская авиакомпания S7 закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В авиакомпании, которая одна из немногих осуществляет рейсы в Грузию, заявили, что продажа авиабилетов на рейсы в Грузию закрывается с 8 июля. 24 июня S7 предоставит подробную информацию о порядке возврата уже приобретенных авиабилетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в столице Грузии начались акции протеста, которые быстро переросли в насильственные действия. Прозападной грузинской оппозиции не понравилось, что в Тбилиси прибыла российская делегация для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Радикалы захватили здание парламента Грузии, где должна была проходить сессия МАП, и атаковали российских представителей.

К вечеру 20 июня число митингующих в Тбилиси увеличилось, и они быстро перешли к политическим требованиям отставки действующего правительства Мамуки Бахтадзе. Протестующие были разогнаны спецназом. Применялся слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». В указе сказано, что с 8 июля прекращается любое авиасообщение с Грузией, а российские власти должны в кратчайшие сроки вывезти с территории Грузии всех находящихся там российских граждан.