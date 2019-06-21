Основатель Foxconn попросит Apple переехать на Тайвань

Тайбэй, , 22:18 — REGNUM Глава и основатель компании Foxconn Терри Гоу обратился к Apple с просьбой «переехать» на Tайвань. Об этом 21 июня сообщило агентство Bloomberg.

«Если говорить с точки зрения Китайской Республики, то я буду просить Apple переехать на Тайвань», — сказал Гоу в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Apple переносить производство.

Позже его помощник Луис Ву уточнил: Гоу говорил о том, что Apple должна направить инвестиции в экономику Тайваня, а не переносить заводы из Китая на остров.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Терри Гоу решил оставить пост председателя правления Hon Hai Precision Industry (торговая марка Foxconn) ради участия в выборах президента Тайваня. Стоит отметить, что после его ухода должность председателя правления в компании будет устранена.

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