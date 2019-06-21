Прекращение авиасообщения с Грузией — вынужденная рестрикция — Песков

Москва, , 22:17 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства относительно Грузии — это вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий прозападной грузинской оппозиции в Тбилиси. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий. речб в указе идёт о защите граждан России на территории Грузии.

Напомним, что грузинские власти допустили нападение со стороны боевиков прозападной грузинской оппозиции на официальную российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии уже второй день наблюдаются беспорядки.

В указе главы государства сказано, что любое авиасообщение с Грузией временно приостанавливается с 8 июля. А все граждане России и их багаж должны быть вывезены с территории Грузии в кратчайшие сроки. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки в Турцию.