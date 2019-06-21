Пятница, 21 Июня 2019 года
22:17:26 МСК

Прекращение авиасообщения с Грузией — вынужденная рестрикция — Песков

Политика

Президент подписал указ

Москва, 21 июня 2019, 22:17 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства относительно Грузии — это вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий прозападной грузинской оппозиции в Тбилиси. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий. речб в указе идёт о защите граждан России на территории Грузии.

Напомним, что грузинские власти допустили нападение со стороны боевиков прозападной грузинской оппозиции на официальную российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии уже второй день наблюдаются беспорядки.

В указе главы государства сказано, что любое авиасообщение с Грузией временно приостанавливается с 8 июля. А все граждане России и их багаж должны быть вывезены с территории Грузии в кратчайшие сроки. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки в Турцию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Тбилиси
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить