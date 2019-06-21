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Правительство США внесло в «черный список» китайский компьютерный институт

Политика

Под запрет экспорта комплектующих из США попал Институт вычислительных технологий Цзяннань и четыре частные компании

Вашингтон, 21 июня 2019, 21:55 — REGNUM  Министерство торговли США внесло в «черный список» китайский государственный институт и несколько крупных компьютерных компаний, 21 июня передает агентство Reuters.

Под запрет экспорта комплектующих из США попал Институт вычислительных технологий Цзяннань и четыре частные компании, производящие суперкомпьютеры.

Согласно заявлению минторга США, внесенные в санкционный список институт и компании «представляют значительный риск… для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

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