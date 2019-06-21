Коломойский согласился инвестировать в покраску одного ларька в Донбассе

Киев, , 21:19 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса он готов профинансировать покраску одного торгового ларька, ну или может быть двух. Так Коломойский ответил на слова нового президента Украины Владимира Зеленскоого о том, что олигарх будет участвовать в возрождении региона. Об этом сегодня, 21 июня, пишет «Новое время».

По словам Коломойского, у него ограниченный объем средств, которым он может распоряжаться.

«В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал. На остаток от 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей — ИА REGNUM ) в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал олигарх.

Коломойский отметил, что после своего возвращения на Украину он ещё не встречался с президентом Зеленским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Зеленский встретился с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Коломойским. Президент Украины заявил, что он обязал этих «предпринимателей» взять на себя ответственность за решение социальных вопросов. К примеру, Ахметов и Коломойский должны будут инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса.

Напомним, что в период президентской гонки на Украине Зеленского называли «человеком Коломойского». Утверждалось, что свою предвыборную кампанию он ведёт на деньги олигарха.