Трамп обсудил «иранскую угрозу» с кронпринцем Саудовской Аравии

Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, 21 июня передает агентство Reuters.

Автор «Два лидера обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировом рынке нефти. Они также обсудили угрозу… иранского режима», — сообщил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня военные Ирана сбили американский беспилотник Global Hawk в Ормузском проливе, после чего мировые цены на нефть поднялись более чем на 5%.

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