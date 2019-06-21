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Трамп обсудил «иранскую угрозу» с кронпринцем Саудовской Аравии

Политика

«Два лидера обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировом рынке нефти»

Вашингтон, 21 июня 2019, 20:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, 21 июня передает агентство Reuters.

«Два лидера обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировом рынке нефти. Они также обсудили угрозу… иранского режима», — сообщил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня военные Ирана сбили американский беспилотник Global Hawk в Ормузском проливе, после чего мировые цены на нефть поднялись более чем на 5%.

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США и Саудовская Аравия
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