Российских депутатов преследовали в Тбилиси и после нападения в парламенте

Москва, , 20:57 — REGNUM Российских депутатов, входящих в состав Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), после нападения радикально настроенных грузинских оппозиционеров охраняло всего четыре сотрудника государственной безопасности республики. Об этом сообщил глава МАП, депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, четверо охранников обеспечивали безопасность российских делегатов как могли, отражая атаки радикалов.

«Мы перебрались в отель, завершили заседание. Но отель стеклянный, и администрация нам сказала, что начинается штурм. И попросила покинуть здание, потому что не могла гарантировать безопасность. Полиции практически не было. Мы вынуждены были ходить в таких условиях, но все живы», — заявил Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня на заседании МАП в Тбилиси грузинские радикалы из числа оппозиционных парламентариев сорвали мероприятие, напав на представителей России. Причём пострадали не только представители РФ. Провокаторы пытались задушить представителя Эстонии, решив, что тот является русским.

Позже у стен грузинского парламента состоялся многотысячный митинг, где звучали русофобские высказывания и оскорбления в адрес России. Полиция разогнала митинг, расстреляв протестующих резиновыми пулями и применив против них слезоточивый газ, после попытки демонстрантов прорваться в парламент.

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