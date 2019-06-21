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В «Водоканале» Екатеринбурга снова сменилось руководство

Политика

Через три месяца после назначения

В «Водоканале» Екатеринбурга снова сменилось руководство
Иллюстрация: Anton V
МУП «Водоканал»

Екатеринбург, 21 июня 2019, 20:24 — REGNUM  Проработавший ровно три месяца со своего назначения на посту директора екатеринбургского МУП «Водоканал» Игорь Дубровин отработал сегодня, 21 июня, последний день на предприятии. Дубровин приступил к должности 20 марта 2019 года.

Ранее он был заместителем министра строительства Свердловской области и даже становился финалистом конкурса «Лидеры России» с проектом в поддержку сирийской культуры. А до этого он работал главой регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа.

Ранее в мэрии отрицали слухи о возможном уходе Дубровина и успокаивали общественность, что руководитель просто ушёл в отпуск.

На пост главы «Водоканала» ряд СМИ прочат депутата гордумы Александра Караваева, на данный момент — первый замруководителя МУПа, скандально известный экс-руководитель Фонда капремонта Свердловской области.

Напомним, до Игоря Дубровина «Водоканалом» 11 месяцев руководил Евгений Буженинов. До него этот пост занимал нынешний первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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