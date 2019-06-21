Москва, , 19:49 — REGNUM Проведение заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси оказалось большой ошибкой, ответственность за которую несёт председатель ассамблеи Сергей Гаврилов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«В Грузии всегда есть повод для переворота. Грузия — это пороховая бочка. В данном случае детонатором стало заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Но почему оно там было проведено? Почему наша делегация туда приехала? В результате глупости или ошибки», — заявил Затулин.

Депутат напомнил, что в 2018 году на ежегодной ассамблее в Афинах было принято такое решение при условии, что грузинская сторона обеспечит гостеприимность и гарантии безопасности. Грузинская сторона формально выступила заинтересованной в проведении форума, но в течение 2019 года возник раскол на Украине, который был инициирован патриархом Варфоломеем, греком по национальности.

«Парламентская ассамблея оказалась втянута в это. И греки, депутаты, из чувства солидарности с Варфоломеем сделали всё, чтобы не просто произошла очередная ассамблея в Тбилиси, а чтобы при этом не было возможности нам подвести итоги провальному расколу для Варфоломея и раскольников на Украине», — подчеркнул парламентарий.

«К сожалению, руководитель нашей делегации, избранный в прошлом году, Сергей Гаврилов оказался не на высоте положения. Он запутался, он не слушал того, что ему говорят, ушёл от обсуждения этого вопроса, сам вляпался в контакты с Варфоломеем в ноябре прошлого года, что не было понято всеми остальными членами национальной дегедации. И вот накануне проведения мы оказались в ситуации, когда никаких гарантий нет, целый ряд депутатов, такие как я или Яровая, не могут принимать участие в самой ассамблее, когда сам Гаврилов имел глупость «подмахнуть» приглашение Верховной раде Украины, хотя она не участвовала в работе Межпарламентской ассамблеи с момента переворота», — продолжил он.

Теперь в связи с проведением мероприятия в Тбилиси Рада вдруг проявила рвение — в Тбилиси направились три депутата от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и партии Ляшко.

«Это крайние русофобы, приехавшие специально, чтобы раскрутить скандал. Скандал вышел за рамки того, что хотели тайные и явные сторонники Варфоломея. Они просто хотят не допустить украинской тематики на этой ассамблеи, не хотели допустить, чтобы активные члены члены российские делегации приняли участие», — указал Затулин.

«В принципе, они хотели, конечно, провести саму ассамблею. Но семя пало на взрыхлённую почву. Саакашвили, на Украине находясь, принял активное участие, посол Украины в Грузии тоже. В результате возник спонтанно взрыв. Представители грузинской стороны, которая сама крайне непоследовательна в отношении России, забыв про свои обязательства, пустились из конъюнктурных соображений в обличение России. В это же самое время оппозиция сняла свой урожай», — пояснил он.

Россия должна сделать вполне конкретные выводы из сложившейся ситуации, подчеркнул Затулин.

«Мне кажется, что неподготовленный человек, вроде Сергея Гаврилова, который вляпался в эту ситуацию, обманывал членов российской делегации, не сообщал о ходе подготовки конференции, должен быть, конечно, отставлен. И я надеюсь, что у него хватит мужества подать в отставку. Это необходимо сделать. Одновременно с этим нужно санировать Межпарламентскую ассамблею. Ну, а что касается провокации, то она и есть провокация, тут нет никаких сомнений. Она была устроена специально, имела несколько целей — в том числе внутриполитический кризис и обострение темы раскола», — заключил парламентарий.

Напомним, вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является Сергей Гаврилов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя ассамблеи он занял кресло спикера парламента Грузии. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга, в результате чего пострадало более 200 человек.