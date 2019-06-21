Грузия два года просила провести у неё заседание МАП

Москва, , 19:45 — REGNUM Руководство Грузии два года стояла в очереди на право провести у себя заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и обещала гостям безопасность. Об этом сообщил глава МАП, депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Кресло спикера недостаточно комфортное для российских депутатов, и я не стремился занимать его. Но я там присутствовал не как российский депутат, а как руководитель международной организации. Той организации, куда Грузия два года стояла в очереди, просила два года провести у них мероприятие. Это был важный шаг для укрепления международного имиджа Грузии», — рассказал Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси представители грузинской оппозиции сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия, напав на участников из России. Поводом к агрессивным действиям они назвали тот факт, что депутат Госдумы РФ и президент МАП Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента страны. Причём занять именно это место Гаврилова попросили представители грузинских властей, которые принимали международное мероприятия и гарантировали безопасность участников.

Радикально настроенные жители Грузии пришли к зданию парламента выразить своё недовольство присутствием в их стране российских политиков. Провокаторы даже предприняли попытку прорваться в здание парламента, после чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Использование спецсредств помогло предотвратить массовые беспорядки, и со временем протестующие покинули проспект Руставели, где расположен грузинский парламент.

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