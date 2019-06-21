Трамп о Венесуэле: «Мы были недостаточно суровы»

Каракас, , 19:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп упомянул ситуацию в Венесуэле и вмешательство США в политический и гуманитарный кризис, который переживает латиноамериканская страна, в интервью, выпущенном в четверг, 20 июня, американским новостным каналом на испанском языке «Telemundo».

"Мы не были очень суровы с ними [венесуэльцами], — заметил Трамп, говоря о режиме Николаса Мадуро. — Некоторые думают, что мы были слишком суровы, но я говорю: мы были недостаточно суровы».

Это первое интервью, которое американский президент дал испаноязычному каналу с момента своего прихода к власти почти два с половиной года назад, сообщает издание ABC.

Что касается паралича, который охватил Венесуэлу из-за того, что объявивший себя исполняющим обязанности президента Хуан Гуайдо возглавляет правительство (легитимное, по мнению испанского СМИ), а Мадуро по-прежнему руководит государственными институтами, Трамп признал: политический переход к демократии — это процесс. «Венесуэльцы — очень хорошие люди, но их погубили две личности», — сказал президент США, имея в виду Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

В интервью было уделено много внимания отношениям Трампа с испаноязычным сообществом и латиноамериканскими странами. Президент утверждал, что число симпатизирующих ему избирателей латиноамериканского происхождения выросло на 17% и доходит до 50% — правда, результаты опросов этого не подтверждают. «Латиноамериканцы хотят, чтобы я был суров на границе, им не хочется прибытия тех, кто лишит их работы», — заверил американский лидер.

«Вы имеете что-то против мигрантов?» — спросил Хосе Диас-Баларт, журналист, которому Трамп давал интервью, вспомнив такие вещи, как разлучение семей на границе, отмена урегулирования статуса сотен тысяч детей, нелегально попавших в США, отказ от предоставления защиты представителям национальностей из терпящих бедствие стран. «Я обожаю мигрантов. Эту страну построили мигранты. И на самом деле я хочу, чтобы люди приезжали», — ответил президент. Он напомнил, что в годы его президентства граждане США латиноамериканского происхождения жили с наименьшим уровнем безработицы и наибольшим уровнем дохода в истории.

Насчет напряжения в отношениях с Мексикой в последние недели, вызванного угрозой ввести серьезные пошлины на товары соседки США с юга (чтобы добиться соглашения о контроле над прибытием мигрантов к американской границе), Трамп сказал, что Мексика «проделала большую работу», «ведет себя очень хорошо и придерживается обязательств». Но предупредил, что если ситуация изменится, тарифы будут применены.