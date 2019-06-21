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На акции у парламента Грузии требуют досрочных выборов

Политика

Митингующие освистали лидера ЕНД и не позволили ему закончить обращение

Тбилиси, 21 июня 2019, 19:09 — REGNUM  В Тбилиси проходят две акции протеста. Одну у здания Тбилисского государственного университета устроили студенты, другая часть граждан собралась у здания парламента Грузии.

И те, и другие призывают политиков не присоединяться к их акции и не провоцировать людей на экстремистские действия. Один из студентов напомил собравшимся, что вчера оппозиционные лидеры подстрекали митингующих к штурму парламента, а когда полиция начала разгон акции и применила спецсредства, бежали и оставили рядовых граждан наедине с полицией.

На акцию у здания парламента явились лидеры «Единого национального движения» и попытались выразить собравшимся свою солидарность. Но когда к трибуне вышел бывший кандидат в президенты от ЕНД Григол Вашадзе, его освистали и права продолжить речь не дали.

Акция продолжилась без политиков. Так как в основном на ней выступает молодежь, сами участники обеих акций уже назвали ее «молодежной революцией».

Митингующие осуждают действия правительства и полиции и требуют наказания тех полицейских, которые применили силу и нанесли увечья демонстрантам.

На акции прозвучало требование немедленной отставки министра внутренних дел, на выполнение этого требования властям дали три часа. Участники акции не жалеют слов осуждения и в адрес России, появление в Грузии представителя которой нанесло «оскорбление» грузинскому народу.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стало проведение сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

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Политическая жизнь Грузии
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