Самооборона: закон «Об оружии» приняли в Узбекистане

Ташкент, , 18:55 — REGNUM Сенат парламента Узбекистана в ходе пленарного заседания одобрил закон «Об оружии», регламентирующий его классификацию, хранение, применение и другое, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, принятым законом оружие подразделяется на гражданское, служебное и боевое.

Согласно принятому закону, отныне лицам, имеющим гражданское оружие (охотничье и спортивное), можно использовать его в целях самообороны.

К гражданскому оружию относятся также газовые баллончики, аэрозольные устройства, электрошоковые разрядники.

Вместе с этим законом запрещается ношение в целях самообороны гражданского оружия, а также холодного оружия и предметов спортивного и хозяйственно-бытового назначения, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.

Носить гражданское оружие можно только в местах проведения охоты, спортивных мероприятий или тренировочных стрельб, в учебных целях.

Разрешение на приобретение гражданского оружия выдают органы Национальной гвардии Узбекистана, его регистрируют после приобретения сроком на три года.

После регистрации выдается разрешение на три года, дающее гражданам право на хранение и ношение оружия.

Закон указывает, что применению гражданского оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие. Исключение составляют случаи, когда такое предупреждение невозможно, либо промедление создает опасность для жизни граждан и владельца оружия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам