«Не понимаю, что происходит»: Горизбирком Петербурга обвинили в саботаже

Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Промедление Санкт-Петербургской избирательной комиссии в отношении муниципалитетов-нарушителей, скрывающих назначение выборов от потенциальных кандидатов, сравнимо с саботажем и само по себе нарушает избирательные права граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 21 июня член комиссии с правом решающего голоса Ольга Покровская.

Напомним, накануне было запланировано заседание Горизбиркома по поводу жалоб на муниципалитеты, но оно было отложено на неопределенный срок, так как решения, пояснили в комиссии, «надо подготовить».

Однако, по мнению Покровской, ожидание явно затянулось. В субботу, 22 июня, запланировано третье заседание рабочей группы, которая рассмотрит порцию жалоб на муниципальные выборы, а сама комиссия, вероятно, соберется не раньше понедельника, 24 июня.

«Я не понимаю, что происходит», — признается Ольга Покровская. Она была в числе тех членов Горизбиркома, кто потребовал от председателя Виктора Миненко все же собраться и решить что-то в отношении муниципалитетов, на которых жалуются кандидаты. Отметим, что у последних есть лишь 20 дней, чтобы подать документы в комиссии с момента объявления выборов — то есть с даты, которую скрывали, судя по всему, в десятках муниципалитетов Петербурга.

«Есть жалобы, которые поступили 14 числа. Сегодня 21-е. Силу имеет только то решение, которое принимает сам Горизбирком, а не рабочая группа. Эти жалобы — о нарушении избирательных прав, и проект решения содержит процедуру, которая может эти избирательные права восстановить. Весь срок выдвижения — 20 дней. Понимаете? То есть, этот саботаж, извините, не проведение заседания комиссии — в конечном счете, нарушение избирательных прав граждан», — сказала Покровская.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обвинил Горизбирком в пассивности при защите избирательных прав. До этого на заседании ЦИК прозвучало мнение, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия расходует свое время неэффективно и действует слишком мягко.

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Ольга Покровская не смогла уточнить, на какое количество муниципалитетов поступили жалобы. Ранее кандидаты говорили о проблемах в МО «Сосновское», «Сампсониевское», «Звездное», «Пулковский меридиан», «Гагаринское», «Чкаловское», «Петровский округ» и других. Вопросы возникают к муниципальным образованиям Выборгского, Московского, Петроградского, Калининского, Красногвардейского и других районов. В некоторых случаях уже сейчас понятно, что муниципалитет назначил выборы 9−10 июня, а до сведения граждан эту информацию довели лишь спустя 6−10 дней.

По мнению Покровской, если отследить эти случаи неопубликования информации, то есть шанс заставить ИКМО отсчитывать срок регистрации кандидатов лишь с момента обнародования данных — как и положено по закону.

«В законе написано, что период выдвижения начинается на следующий день после опубликования решения. Если комиссия установит, что решение не было опубликовано или, скажем, как было в «Сампсониевском», они его напечатали (в местной газете), но спрятали в ящик… Это не опубликование, так как оно подразумевает обнародование, доведение до сведения граждан, публики. Если будет установлено, что этого не было сделано, разные способы могут быть. Комиссия примет решение об отсчете срока регистрации с момента публикации. Я бы исходила из сущности понятия. Будем устанавливать, было ли доведено решение о выборах до широкой публики. А не просто где-то что-то напечатано в газете «Рога и копыта». Номера надо как минимум сдавать в библиотеки. Насколько я знаю, в «Сампсониевском» тоже не был сдан обязательный экземпляр. Есть надежда, что период выдвижения будет передвинут», — считает Ольга Покровская.

При этом она добавила, что бремя доказывания лежит «на обеих сторонах», и кандидаты, если зафиксировали отсутствие газет в библиотеках или другие признаки сокрытия выборов, должны сообщить об этом.

Ранее сегодня заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал надежду, что ситуация на муниципальных выборах в Петербурге входит в «штатный режим», однако продлить сроки регистрации кандидатов будет непросто.

«Думаю, нужно каждый случай будет рассматривать индивидуально», — отметил он.

Выборы депутатов в 109-ти внутригородских муниципалитетах Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года. Необходимо заместить 1550 депутатских мандатов.

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