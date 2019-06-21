В 2019 году в ВМФ России поступит 15 кораблей и 20 судов

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM В 2019 году в распоряжение Военно-морского флота России поступит 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, выступая 21 июня на Якорной площади Кронштадта перед выпускниками военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга.

Как сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ, в своей речи главком напомнил, что по государственной программе вооружения в состав ВМФ должно войти более 180 кораблей и судов, в том числе новых проектов.

«Оснащенность Военно-морского флота новыми и модернизированными системами вооружения в 2019 году достигла 60%, а техническая готовность корабельного состава составила более 80%», — подчеркнул адмирал Евменов.

По его словам, в отдельные периоды времени в море одновременно находятся до 100 кораблей и подводных лодок ВМФ России.

«Ваши старшие товарищи выполняют боевые задачи у берегов Сирии, в ходе кругосветного похода отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» эффективно выполняет задачу военно-морского присутствия в Мировом океане, личный состав ВМФ напряженно готовятся к стратегическим учениям «Центр — 2019» и «Океанский щит», — сказал главком ВМФ, обращаясь к новому поколению военно-морских офицеров.

Николай Евменов заявил, что 2019 году будет продолжено обеспечение стратегических интересов Российской Федерации в Арктике всеми составляющими ВМФ России, — надводной, подводной, авиационной и береговой, силами и средствами Северного и Тихоокеанского флотов.

Кроме того, в канун 200-летия открытия русскими моряками Антарктиды состоится кругосветная экспедиция к берегам Антарктиды океанографических судов «Адмирал Владимирский» и «Маршал Геловани».

«Многих выпускников ждет служба на принципиально новых кораблях, в том числе и на авианесущих. Флот ждет вас. Ему необходимы ваши знания, ваш профессионализм, ваша преданность делу, любовь к Родине и патриотизм», — заявил главком ВМФ.

В торжественном строю на Якорной площади стояли более 900 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. Им вручили кортики, погоны и дипломы об окончании военно-морских вузов. В торжественной церемонии приняли участие более 80 офицеров военно-морских сил 11 иностранных государств.

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