После жалобы Путину ростовский губернатор пообещал людям школы и сады

Ростов-на-Дону, , 18:45 — REGNUM «Прямая линия» с президентом РФ оказала воздействие на властей Ростовской области. Донской губернатор Василий Голубев пообещал ростовчанам, посетовавшим на отсутствие детских садов и школ в одном из новых микрорайонов, светлое будущее.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным был зачитан вопрос из Ростова-на-Дону, адресованный главе государства. К президенту обратились жители микрорайона Суворовский, где остро стоит вопрос нехватки объектов социально-значимых объектов, при этом городские чиновники раздают разрешения на строительство новых многоэтажных домов.

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«В Суворовском микрорайоне уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в этом году откроется школа на 1340 мест. Ведётся плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в Суворовском будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1,3 тыс. учеников», — цитирует Голубева ТАСС.

Стоит отметить, что число жителей молодого микрорайона превышает 20 тыс. человек. Очевидно, что социально-значимых объектов здесь не хватает. Как следует из открытых источников, за пять лет здесь до сих пор не появилась поликлиника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заселение микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону (по проекту более 85 тыс. человек) также началось в отсутствие какой-либо социальной инфраструктуры.