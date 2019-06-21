Трамп хочет показать американцам, что он их единственный защитник – мнение

Москва, , 18:37 — REGNUM Президент США отказался от военной операции в отношении Ирана не потому, что ему стало жалко американских солдат, уверен депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я не верил в военную эскалацию конфликта, и не потому, конечно, что Трампу стало жалко американских солдат. И не потому, что ракеты, которые придётся использовать, стоят денег, — сказал Хинштейн. — Для Трампа в преддверии выборов важно сформировать образ защитника. Он должен показывать американскому народу, что он единственный, кто может защитить нацию и страну от вызовов нового времени. От террористических государств, от новой оси зла, от России, которая всё сильнее реализует свои имперские амбиции, и так далее. Он будет себя максимально ярко проявлять в образе защитника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США на своей странице в Twitter заявил, что американский удар по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника был отменён в последний момент.

«Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трём разным объектам, но я спросил, сколько людей при этом погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответили мне. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник», — написал Трамп.

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