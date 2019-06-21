«У ГБР есть основания подозревать Порошенко в коррупции» — политик

Киев, , 17:55 — REGNUM Сегодня есть основания подозревать пятого президента Петра Порошенко в злоупотреблениях, в частности, в уклонении от уплаты налогов. Об этом 21 июня в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший губернатор Донецкой области (назначался Порошенко) Александр Кихтенко.

«Если проанализировать громкие заявление (о наказании коррупционеров — ред.) за последние пять лет, то ни одно из них не было реализовано, к сожалению. Мне хотелось бы верить, что наше правосудие реформировано. Оно начнет давать какие-то позитивные результаты. Есть ли основания подозревать бывшего президента в этих злоупотреблениях? Думаю, что есть, но нужны определенные доказательства», — сказал Кихтенко.

Он считает, что человек на президентском посту подвергается искушению заняться коррупцией из-за безнаказанности.

«Это огромная опасность, если в окружении нового президента появятся новые смотрящие, которые будут решать все вопросы. В этом самая большая опасность для президента, потому что короля делает свита. Важно, чтобы не было так, что свита погубит его и его хорошие начинания… Молодое лицо без опыта, оно не коррумпировано, оно очень быстро становится коррумпированным. Потому что приходит, большие возможности, никакой ответственности, искушения большие. И тут начинаются проблемы», — сказал Кихтенко, комментируя слова внефракционного депутата Сергея Лещенко о том, что Зеленский назначил своего смотрящего за Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая против экс-президента Порошенко открыли несколько уголовных дел. Пока правоохранители не ведут по ним никаких следственных действий, в частности, не зовут Порошенко на допросы, не приходят с обысками к нему домой.

Напомним, первое дело в отношении экс-президента касалось вероятной госизмены. Заявление в Госбюро расследований подал юрист Андрей Портнов. По его словам, президент как главнокомандующий в ноябре 2018 года нарочно послал корабли в Керченский пролив, где их обстреляла Россия и взяла в плен более двух десятков украинских моряков.

Второе дело инициировала антикоррупционная прокуратура. Оно открыто по заявлению директора компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, через которую якобы отмывались средства государственных компаний по производству и поставкам электроэнергии. Крючков заявил, что все схемы «крышевала» администрация президента Порошенко, что и стало поводом для открытия производства.

Кроме того, 24 мая ГБР приняло еще одно заявление Портнова и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов через офшоры на сумму 300 миллионов долларов — во время продажи завода «Кузница на Рыбальском». 27 мая ГБР приняло от Портнова еще одно заявление — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о покупке телеканала «Прямой» через экс-депутата от Партии регионов Владимира Макеенко.