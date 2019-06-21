Совет ЕС поручил Еврокомиссии поддержать Молдавию

Кишинёв, , 17:46 — REGNUM Совет Европейского союза приветствовал мирную передачу власти в Молдавии и поручил Еврокомиссии разработать меры для поддержки республики. Как заявили по итогам заседания Совета ЕС, сотрудничество и поддержка Молдавии будут основаны и обусловлены реализацией Кишиневом Соглашения об ассоциации с ЕС, передает ИА REGNUM.

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз возобновит финансирование Молдавии осенью при условии, что молдавские власти выполнят ранее заявленные ЕС условия получения помощи. В приоритете, по его словам, реформа юстиции и деполитизация правоохранительной системы.

А глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов разморозить финансовую помощь Молдавии, но впредь будет действовать осторожно и внимательно следить за происходящим в республике и выполнением властями своих обязательств. Для получения денег, по словам Могерини, молдавские власти должны проводить реформы и соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС.

ЕС заморозил финансовую помощь Молдавии летом 2018 года после отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. О разморозке заговорили после того, как проигравшая выборы Демпартия ушла из власти, а единолично правивший Молдавией олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны.

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