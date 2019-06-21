Генпрокурора Украины обвиняют в том, что он «покрывает Порошенко»

Киев, , 17:44 — REGNUM Пятый президент Украины Петр Порошенко должен понести ответственность за то, что занимался коррупцией будучи в должности президента. Об этом 21 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат (прошел в Раду от Блока Петра Порошенко) Сергей Лещенко.

«Сейчас новая власть. Очень правильно, что все эти производства начинают расследоваться. Общество должно знать, кто нами руководил последние пять лет, какой была мотивация Порошенко для пребывания у власти? Для чего он пришел в кабинет на Банковой, какие деньги он оттуда вынес… Он занимался коррупцией, набивал собственные карманы будучи в должности президента. Это не мои слова. Это свидетельства, которые даются как в рамках криминальных дел, так и людьми по всему миру… Если бы он не воровал, к нему не было бы вопросом… Он решил, что он выше закона и теперь он должен за это отвечать», — сказал Лещенко.

По его словам, действующий генпрокурор Юрий Луценко покрывает коррупционную деятельность Порошенко.

«Я об этих делах вспоминал последние четыре года, когда Петр Порошенко встал на путь незаконного обогащения, используя власть для личных целей, назначал своих кумовей, своих смотрящих, свои фирмы-прокладки на государственные потоки, «Укроборонпром», энергетика, облэнергетика, госзакупки. Все это нам было известно. Пока прокурором был его кум (генпрокурор Юрий Луценко — ред.), все это стояло как воз посредине дороги, его невозможно было сдвинуть с места. После парламентских выборов в первую очередь должна быть отставка Луценко, который является его кумом, который будет покрывать Порошенко во всех этих делах», — сказал Лещенко.

Он предупредил, что Порошенко начнет обвинять новую власть в политических преследованиях и постарается избежать наказания.

«Тут нет политических преследований, хотя очень скоро мы будем слышать эту песню о том, что якобы его преследуют за его патриотическую позицию… Порошенко будет любой ценой стараться избежать ответственности, переводя все в политическую плоскость, говоря о преследованиях, нанимая адвокатов и т. д… Очень перспективно исследовать, почему актив Януковича (о телеканале «Тонис») потом был у Порошенко? Возможно, это было отплатой за то, что никто не сел из окружения Януковича, а сейчас они еще и в парламент баллотируются», — добавил Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, государственное бюро расследований Украины может наложить арест на имущество экс-президента Порошенко, в частности телеканал «Прямой». Об этом говорится в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному — и.о. руководителя первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому, копию которого «Вести» получили от своего источника в Генпрокуратуре. Из документа следует, что Корецкий руководит следствием по трем делам против Петра Порошенко. Одно из них касается телеканала «Прямой».

ГБР подозревает, что покупка «Прямого» связана с легализацией доходов, полученных преступным путем. В частности, ГБР считает целесообразным наложить арест на банковские счета, материальные и нематериальные активы «Прямого», а также получить доступ ко всем документам канала. Отдельно предлагается установить и допросить всех лиц, которые причастны к осуществлению сделки по покупке этого медиаактива.