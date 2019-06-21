В латвийских Резекне и Даугавпилсе нашли «российский заговор»

Рига, , 17:26 — REGNUM Развитое сотрудничество самоуправлений Даугавпилса и Резекне с Россией демонстрирует недостаточно критическую оценку местного руководства к российским инициативам, сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на аналитический обзор Центра исследований политики Восточной Европы.

Как указывается в обзоре, несмотря на сложность в отношениях между Западной Европой и Россией, латвийские самоуправления действуют «в российских интересах», реализуя инициативы, предлагаемые восточным соседом. Авторы обзора считают, что местные власти игнорируют факт того, что любые мирные инициативы России (культурные и образовательно-гуманитарные) — «часть ее внешней политики».

В качестве примера «пророссийского настроения» в самоуправлениях один из авторов исследования приводит факт того, что за 16 лет на концерте по случаю дня города в Даугавпилсе главным певцом лишь один раз был не российский артист.

Автора обзора рекомендуют властям самоуправления «поддерживать процесс интеграции общества, а не процесс его разобщения». Для этого, по их мнению, самоуправления должны быть более ответственными в обеспечении альтернатив в сфере культуры.