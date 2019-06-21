Венецианская комиссия «разгромила» Конституционный суд Молдавии

Кишинёв, , 17:26 — REGNUM Венецианская комиссия Совета Европы считает, что Конституционный суд Молдавии нарушил множество принципов и процедур при принятии решений о роспуске парламента страны и в течение последовавшего за этим конституционного и политического кризиса. Как передает ИА REGNUM, об этом в комиссии сообщили 21 июня по итогам рассмотрения решений КС Молдавии, принятых в период 7−9 июня.

Венецианская комиссия отметила, что прибегает к даче оценки решениям Конституционных судов лишь в исключительных случаях, когда они угрожают демократическому функционированию государственных учреждений. «Важнейшая роль Конституционного суда заключается в том, чтобы поддерживать равное расстояние от всех ветвей власти и действовать как беспристрастный арбитр в случае конфликта между ними», — заявили в комиссии, дав понять, что в случае с Молдавией это не было соблюдено.

Эксперты констатировали, что у Конституционного суда Молдавии не было оснований для роспуска парламента, и суд нарушил собственные процедуры, а его решения не основывались на Конституции страны. В комиссии также отметили, что и решение о временном отстранении от власти презедента Игоря Додона не было основано на Конституции.

С просьбой дать оценку решениям Конституционного суда Молдавии в Венецианскую комиссию обратился генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Конституционный суд Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть за собой. Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

Новые власти Молдавии требуют отставки всего состава Конституционного суда, подконтрольного Плахотнюку. Пока однако в отставку ушел только председатель КС Михай Поалелунжь.

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