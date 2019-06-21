Пятница, 21 Июня 2019 года
17:25:45 МСК

Немецкая компания вооружит армию Эстонии противотанковыми системами

Политика

Первые поставки систем ожидаются в конце 2020 года

Таллин, 21 июня 2019, 17:25 — REGNUM  Эстония закупит дальнобойные противотанковые системы стоимостью 40 млн. евро. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee, соответствующее соглашение было подписано 20 июня в Таллине между немецкой компанией EuroSpike GmbH и центром оборонных инвестиций Эстонии (RKIK).

Срок действия заключенного договора — 7 лет, а первые системы EuroSpike (18 штук) Эстония получит во второй половине 2020 года. Также соглашением предусмотрены закупки дополнительного оборудования, техподдержка и подготовка личного состава для использования противотанковых систем

«Закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения», — рассказали в RKIK.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить