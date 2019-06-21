Немецкая компания вооружит армию Эстонии противотанковыми системами

Таллин, , 17:25 — REGNUM Эстония закупит дальнобойные противотанковые системы стоимостью 40 млн. евро. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee, соответствующее соглашение было подписано 20 июня в Таллине между немецкой компанией EuroSpike GmbH и центром оборонных инвестиций Эстонии (RKIK).

Срок действия заключенного договора — 7 лет, а первые системы EuroSpike (18 штук) Эстония получит во второй половине 2020 года. Также соглашением предусмотрены закупки дополнительного оборудования, техподдержка и подготовка личного состава для использования противотанковых систем

«Закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения», — рассказали в RKIK.